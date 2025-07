Santos supera o Grêmio e está perto de contratar Mayke, do Palmeiras

O Santos está muito perto de contratar o lateral-direito Mayke, do Palmeiras.

O Peixe superou a concorrência do Grêmio e espera por Mayke já na próxima semana, na segunda ou terça-feira. Faltam detalhes.

O Grêmio ofereceu mais em salário e luvas, além do goleiro Gabriel Grando, mas pesou a favor do Santos ter feito a primeira proposta e a boa relação do atleta com o executivo de futebol Alexandre Mattos.

Outros fatores foram importantes para o "sim" de Mayke ao Peixe: continuar no estado de São Paulo, as boas referências ouvidas por Zé Rafael, seu ex-companheiro no Palmeiras, e a presença de Neymar.

O contrato de Mayke no Santos deve ser até o fim de 2027. O Peixe conversou nesta sexta-feira com a presidente Leila Pereira e com o técnico Abel Ferreira para costurar uma liberação sem custos.

Mayke seria o quarto reforço santista para o segundos semestre. Antes chegaram o também lateral-direito Igor Vinicius, o volante Willian Arão e o atacante Gustavo Caballero.