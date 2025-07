Santos registra B.O. contra torcedor que discutiu com Neymar após derrota na Vila Belmiro

O Santos registrou um boletim de ocorrência contra Alex Sander Silva, torcedor que discutiu com Neymar após derrota para o Internacional na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, Silva utilizou documentos de outra pessoa para acessar ao estádio. Procurado pelo Estadão, o santista ainda não se manifestou.

As irregularidades seriam referentes à compra do ingresso de Silva. Conforme disse o Santos, em nota publicada na noite desta sexta-feira, ele não é sócio do clube, mas teria a entrada vinculada ao programa Sócio Rei. Os documentos de um terceiro também teria sido usado no sistema de biometria.

Desde junho, é obrigatório o uso da tecnologia de reconhecimento facial em estádios cuja capacidade seja maior que 20 mil pessoas, segundo a Lei Geral do Esporte. Mesmo com capacidade de cerca de 16 mil torcedores, a Vila Belmiro já adota o sistema.

O Santos argumenta que registrou o boletim de ocorrência conforme o Estatuto do Torcedor. O regimento prevê a responsabilização de indivíduos que utilizem meios fraudulentos para ingresso em eventos esportivos.

A manifestação do Santos sobre o caso vem depois de diferentes pedidos de desculpas e até cobrança a Neymar. Primeiro, Alex Sander Silva publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pelo episódio. Em entrevista ao UOL, Silva relatou ter sofrido com agressões e xingamentos após o episódio.

Depois foi a vez de Neymar fazer uma manifestação. O jogador justificou a resposta ao torcedor por ter sido ofendido. Horas depois, a Torcida Jovem do Santos cobrou seu camisa 10 quanto a sua atitude.

"A sua reação não foi no calor do momento, o extracampo é uma ação recorrente. Em Limeira deu certo, gol olímpico, aí é resenha. Mas fazer gesto para torcedor do Mirassol falando que é pequeno, tomar 3 a 0 sem ver a cor da bola, diminui apenas você e o Santos", diz um trecho do texto.

O Santos vive um momento complicado no Brasileirão. O time abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 14 pontos. Já são dois jogos sem vencer, com duas derrotas (para Mirassol e Internacional).