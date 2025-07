Santos vê irregularidade de torcedor que discutiu com Neymar e registra B.O

O Santos divulgou, nesta sexta-feira (25), uma nota oficial informando que o torcedor que discutiu com Neymar ao fim da partida contra o Internacional entrou de maneira irregular na Vila Belmiro. Segundo apuração interna, Alex Sander Silva utilizou documentos que não pertencem a ele para adquirir o ingresso e acessar o estádio, o que foi constatado por meio dos registros do programa Sócio Rei e do sistema de biometria do clube.

De acordo com o comunicado, o torcedor não é sócio do clube e burlou os mecanismos de controle de entrada ao utilizar dados de terceiros.

Diante da constatação, o Santos registrou um boletim de ocorrência e comunicou o caso às autoridades competentes. A investigação agora está nas mãos da Polícia Civil.

A situação envolve o mesmo torcedor que ganhou notoriedade nas redes sociais ao aparecer discutindo com Neymar à beira do gramado, logo após o apito final. Os ânimos se exaltaram, e o jogador chegou a responder com palavras duras antes de ser retirado pelo goleiro João Paulo. No dia seguinte, Alex gravou um vídeo pedindo desculpas à torcida e ao próprio Neymar, apesar de manter críticas ao elenco pelo desempenho recente.

O clube reiterou, em nota, que a implementação do sistema de reconhecimento facial tem como objetivo preservar a segurança de atletas, funcionários e torcedores. Novas manifestações serão feitas após a apuração completa dos fatos pela polícia.

O que aconteceu?

O episódio aconteceu após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O revés, diante da torcida na Vila Belmiro, manteve o Santos na zona de rebaixamento e gerou forte insatisfação nas arquibancadas. Neymar, que acompanhava o jogo no estádio, acabou se envolvendo em uma discussão com um torcedor na beira do campo.

O caso repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre torcedores e membros da torcida organizada.

O embarque do elenco santista. O Peixão viaja para Recife, local da próxima partida. ? pic.twitter.com/c9dLu1Yaw2 ? Santos FC (@SantosFC) July 25, 2025

Confira o comuninado do Santos na íntegra:

"O Santos Futebol Clube informa que já adotou as providências necessárias para apurar os fatos ocorridos durante a partida contra o Internacional, realizada na Vila Belmiro, envolvendo o atleta Neymar da Silva Santos Jr. e o Sr. Alex Sander Silva.

A apuração interna identificou possíveis irregularidades na aquisição do ingresso pelo sr. Alex Sander Silva, que acessou o estádio utilizando documentos que não lhe pertencem, conforme registros do programa Sócio Rei e do sistema de biometria. Ressalta-se, inclusive, que ele não é sócio do Santos Futebol Clube.

Diante disso, o Clube registrou boletim de ocorrência nesta sexta-feira (25) e comunicou o caso às autoridades competentes, que darão prosseguimento à investigação. A medida foi tomada em conformidade com o que rege o Estatuto do Torcedor, que prevê a responsabilização de indivíduos que utilizem meios fraudulentos para ingresso em eventos esportivos.

Reiteramos que a implementação do sistema de reconhecimento facial visa garantir a segurança e integridade de atletas, colaboradores e torcedores que frequentam o estádio para trabalhar ou apoiar o Santos Futebol Clube.

A agremiação aguardará a apuração da Polícia Civil para fazer novas manifestações sobre o caso."