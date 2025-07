Santos enfrentará o Vasco no Morumbis pelo Brasileirão

O Santos mandará a partida contra o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbis. O confronto está marcado para o dia 17 de agosto (domingo), às 16h (de Brasília), e terá transmissão em TV aberta. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que divulgou nesta sexta-feira (25) o desmembramento das próximas rodadas do torneio.

O jogo faz parte do acordo de permuta firmado entre Santos e São Paulo, que prevê até três partidas do Peixe no estádio tricolor e outras três do Tricolor na Vila Belmiro. A parceria tem como objetivo aproximar os clubes de suas torcidas em diferentes regiões, especialmente da capital paulista.

A última experiência do Santos fora da Vila Belmiro foi positiva. Em maio, o clube mandou o duelo contra o Ceará no Allianz Parque e levou mais de 35 mil torcedores ao estádio palmeirense.

Inicialmente, a diretoria do Peixe pretendia utilizar o Pacaembu. No entanto, problemas burocráticos e a falta de alvará de funcionamento impediram a realização de partidas no local neste momento.

O Morumbis, portanto, volta a ser uma alternativa estratégica para o Alvinegro, tanto por sua capacidade quanto pela localização. Em contrapartida, o São Paulo poderá utilizar a Vila Belmiro em datas nas quais o Morumbis esteja ocupado com shows e outros eventos.