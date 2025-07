Samir: Corinthians recusou 'cláusula europeia' em renovação com Yuri

O Corinthians não aceitou colocar uma cláusula para facilitar a saída de Yuri Alberto para a Europa no novo vínculo do atacante com o clube, informou Samir Carvalho, na Live do Clube.

O clube anunciou ontem a renovação do contrato com o jogador de 24 anos por cinco temporadas, até julho de 2030. Além de um pequeno aumento salarial, o novo vínculo inclui bônus por metas de gols e assistências.

O camisa 9 do Corinthians chegou ao clube no segundo semestre de 2022, vindo do Zenit. Desde então, ele ele disputou 183 jogos, com 87 participações diretas em gol (70 tentos e 17 assistências).

Samir: Aumento pequeno e recusa de cláusula

Não aumentou muito o salário do Yuri Alberto. Houve um reajuste, mas o Yuri Alberto já tinha um bom salário. Posso dizer que [o novo salário] não passa dos R$ 2,5 milhões - o salário dele já estava em torno de R$ 2 milhões.

Outra coisa: o André Cury [empresário] tentou colocar uma cláusula de saída, e o Corinthians recusou. [...] O contrato é quase o mesmo, com alteração do salário, das metas e não houve a cláusula de saída para a Europa, que seria uma facilitação.

Samir Carvalho

Livia: Metas foram atraentes

O que foi mais atraente para o Yuri foram as metas [colocadas no novo contrato]. Ele entende que está preparado para isso - de gols, de participação em gols. Isso também foi ajustado.

Livia Camillo

