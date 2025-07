Romero é o terceiro jogador que mais atuou pelo Corinthians na Neo Química Arena

Na última quarta-feira, no empate sem gols entre Corinthians e Cruzeiro, o atacante Ángel Romero alcançou a marca de 174 jogos disputados na Neo Química Arena. Empatado com o zagueiro Gil, o paraguaio é o terceiro jogador que mais atuou no estádio.

No ranking, Romero está atrás somente do lateral direito Fagner, com 281 partidas, e do goleiro Cássio, ídolo alvinegro, com 293. Além do número de jogos, Romero já ocupou a liderança na artilharia da Arena com 43 gols, que pertence atualmente ao atacante Yuri Alberto, com 45.

1??7??4?? jogos na #CasaDoPovo com o manto do Coringão! ???? Na partida contra o Cruzeiro, Ángel Romero chegou a 174 jogos pelo Corinthians na Neo Química Arena e tornou-se o 3º jogador que mais atuou no estádio, igualando a marca do zagueiro Gil.#VaiCorinthians pic.twitter.com/0U7IdnqIIi ? Corinthians (@Corinthians) July 25, 2025

Aos 33 anos, o paraguaio soma duas passagens pelo Corinthians. Em 2014, ele chegou ao futebol brasileiro, vindo do San Lorenzo, e encerrou a trajetória no final de 2019, quando voltou ao futebol argentino. No início de 2023, marcou seu retorno ao Timão, após passagem pelo Cruz Azul, do México.

Maior estrangeiro

Ángel Romero é o estrangeiro com mais jogos pelo Corinthians, somando 364 partidas desde que estreou, em 2014. Além disso, ocupa a sexta posição como jogador que mais atuou pelo clube no século 21.