Robinho Jr não sente pressão e ganha sequência inesperada no Santos

Robinho Jr vive uma sequência inesperada no Santos. Já são quatro partidas consecutivas sendo utilizado no segundo tempo.

A personalidade do filho de Robinho fez o técnico Cleber Xavier se sentir seguro para escalar o garoto. A cautela com o menino de 17 anos acabou cedo.

Robinho Jr foi relacionado de última hora para o amistoso contra a Desportiva Ferroviária. Uma pancada no joelho do meia Hyan fez o Menino da Vila viajar para Cariacica. Nesse meio-tempo, o presidente Marcelo Teixeira sugeriu a camisa 7 para o jovem.

O atacante não sentiu a pressão nem da numeração e tampouco da estreia. Ele entrou bem e passou a ser uma opção definitiva da comissão técnica.

Robinho, então, foi acionado contra Flamengo, Mirassol e Internacional. O camisa 7 alternava entre base e profissional, mas agora só treina no elenco principal. "Cada vez melhor e mais dedicado", ouviu o UOL.

O Santos sabe que o garoto é franzino, de apenas 51 kg, mas agora entende que ele pode crescer [em todos os aspectos] sem precisar voltar para a base. O ídolo Neymar é quem mais o ajuda no dia a dia.

O pai Robinho, preso em Tremembé por estupro, conversa com o filho durante as visitas quinzenais. Ele está animado com a ascensão do Jr e comenta com o filho que também subiu nessa idade e não demorou a se destacar.