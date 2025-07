Recepção de Menin e 'mal-entendido' de Scarpa: Atlético-MG acalma bastidor com classificação

Vaiado pela torcida do Atlético-MG antes do duelo decisivo contra o Bucaramanga pelos playoffs da Copa Sul-Americana, o acionista majoritário da SAF do clube, Rubens Menin, esteve junto dos jogadores atleticanos após a classificação do time nos pênaltis.

Menin foi até o vestiário receber os atletas, que haviam recém garantido a vaga nas oitavas de final, depois de uma derrota por 1 a 0 no tempo normal. O empresário não quis falar com a imprensa que estava na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Os dias que antecederam a partida foram tensos para o Atlético-MG. Houve pelo menos quatro cobranças por pagamentos atrasados que se tornaram públicas. Rony chegou a ir à Justiça pedindo a rescisão unilateral do contrato. Depois, o jogador voltou atrás.

O desenrolar dos eventos afetou o ambiente do jogo de quinta-feira. A torcida organizou mais um protesto, como já havia feito na terça-feira, e no desembarque da delegação após a derrota para o Palmeiras pelo Brasileirão.

Os principais alvos continuaram a ser, além de Menin, os jogadores que cobraram o clube. Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Guilherme Arana notificaram a diretoria, mas de maneira extrajudicial. Os três, junto de Rony, tiveram seus nomes vaiados quando anunciados pelo sistema de som da Arena MRV.

O caso de Scarpa se agravou ainda mais. O meia perdeu sua cobrança na disputa de pênaltis pela vaga nas oitavas. Ele se pronunciou em sua página no Instagram, mas bloqueou os comentários para evitar ser hostilizado. Nas redes sociais, ele ainda era criticado pelos atleticanos.

"Jamais vou fugir da minha responsabilidade como camisa 10 do Galo. Agradeço demais todo mundo que me deu apoio nesses últimos dias! Massa, tenha certeza que ainda orgulharei muito toda torcida atleticana. Continuarei correndo pelo certo e fazendo meu melhor, com trabalho, dedicação e resiliência", postou Scarpa.

O jogador havia trocado indiretas com o colega de elenco Lyanco, quando as informações sobre as cobranças ao clube terem se tornado públicas. O zagueiro publicou um post em que insinuava uma crítica aos companheiros, ao passo que foi respondido por Scarpa.

"No dia seguinte, eu e o Lyanco já tínhamos nos resolvido. O barulho acabou sendo maior do que precisava. Ele se manifestou de uma forma, eu entendi de outra, parti em defesa do que achava certo, mas já está tudo resolvido. Parece clichê, mas foi tudo um mal-entendido", falou o meia após a partida, na zona mista.

A diretoria do Atlético-MG teve uma reunião com Menin e os jogadores e prometeu quitar os atrasos até a próxima semana. Em paralelo, a classificação às oitavas de final da Sul-Americana garantiu uma premiação de US$ 600 mil (R$ 3,31 milhões) da Conmebol.

Agora, o time se prepara para enfrentar o Flamengo, pelo Brasileirão, no domingo, no Rio. Depois, as equipes jogam novamente no Maracanã, mas pelas oitavas da Copa do Brasil.