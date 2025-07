Protesto pode realmente mudar o Corinthians? Comentaristas opinam

Organizadas do Corinthians fizeram um protesto em frente à sede do clube, ontem (24), cobrando mudanças no comando e a reforma do estatuto. No Fim de Papo, Livia Camillo e Lucas Musetti comentaram o tema.

O protesto contou também com a participação de torcedores que não fazem parte de organizadas e teve como alvo principalmente os últimos presidentes do Corinthians, envolvidos em escândalos, e também políticos da atual gestão.

Livia: Pressão pode ajudar

Pode agilizar sim. A mudança do estatuto é debatida há muito tempo no Conselho Deliberativo, mas havia alguma resistência, porque as pessoas que estão há muito tempo nesses cargos não querem perder o poder de decisão, ainda mais dentro do Corinthians. [...] São várias etapas para mudar um estatuto - existe um regimento interno. A pressão pode ajudar a acelerar, mas não vai ser tão rápido.

Livia Camillo

Musetti: Seria importante mudanças para o Corinthians

Difícil que mude na prática, mas, para o bem do Corinthians, seria importante - principalmente a reforma do estatuto. Não dá para uma torcida tão grande ter um pode na mão de tão poucas pessoas - com chapas e briga pelo poder. [...] Vejo muitos protestos que não surtem efeito ou por fatores políticos ou para as pessoas se aparecerem. [...] Hoje me pareceu ser algo mais pelo bem do Corinthians. A Gaviões convoca, mas tem outras organizadas e o público em geral.

Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo