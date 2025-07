Promessa do futebol argentino é encontrado morto após reclamar de cansaço

O jovem atacante Ronaldo Arias, de 20 anos, morreu em sua casa nesta quinta-feira, na província de Cuyo, na Argentina. Atleta com passagem pelas categorias de base do San Martín, de San Juan, ele atualmente defendia o Sportivo Peñarol, da mesma província. Após faltar ao último treino, o jogador foi procurado pelos companheiros de time que o encontraram sem vida no seu quarto.

Roni, como era conhecido pelos amigos, foi levado às pressas para o hospital Rawson, segundo informações do jornal Clarín. De acordo com relatos oficiais, ele sofreu um ataque cardíaco. A Unidade de Crimes Especiais (UFI) está investigando o caso para determinar a causa exata da morte.

O periódico informou ainda que Arias interrompeu a sua participação em um torneio no meio desta temporada após apresentar sintomas relacionados a uma doença coronariana. Após ser avaliado por especialistas e ser submetido a exames, ele retomou os treinamentos com liberação médica e acompanhamento profissional.

Na véspera de sua morte, Arias participou do treinamento e, quando retornou para casa, relatou aos familiares que estava muito cansado. Após o jantar, ele foi dormir e foi encontrado sem vida no dia seguinte.

Os dirigentes do San Martín usaram as redes sociais para externar a tristeza pela partida do jovem atleta. O clube postou uma foto de Ronaldo no vestiário do clube vestindo o uniforme da equipe. "É com profundo pesar que expressamos nossas condolências à família, amigos e entes queridos de Ronaldo Arias. Desejamos força neste momento difícil", diz o texto.

O Sportivo Peñarol também manifestou sua solidariedade. "É com profundo pesar que a família boêmia se despede de seu jogador da primeira divisão, Ronaldo 'Roni" José Arias Álvarez. Um excelente jogador e pessoa, com uma grande carreira no futebol, mas, acima de tudo, com um grande coração".