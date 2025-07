Portuguesa triplica número de sócios-torcedores em três dias

A Portuguesa registrou um crescimento histórico em seu programa de sócio-torcedor. Em apenas três dias, o número de associados passou de 2.200 para 7.460, um crescimento de 239% no período.

A marca se deve à promoção que garantiu ao público a entrada gratuita para o jogo deste sábado, contra o Boavista, às 16h (de Brasília), no Canindé, pela última rodada da fase de grupos da

A ação teve início na última terça-feira, às 14h, e se encerrou nesta sexta, às 16h. Para conseguir o acesso gratuito, bastava se cadastrar no plano gratuito do programa Somos Lusa e realizar o check-in através do aplicativo da equipe.

Em média, dez novas pessoas se tornavam sócias da Portuguesa a cada dois minutos. Ao todo, 5.428 check-ins foram realizados para o duelo decisivo deste final de semana. A expectativa é de que a partida seja a de maior público da Portuguesa no Campeonato Brasileiro deste ano.

Torcedores com menos de 18 anos não precisavam realizar o processo, bastando apenas retirar seu ingresso na bilheteria do estádio no dia do jogo. Já quem não conseguiu aproveitar a promoção, ainda poderá garantir sua entrada comprando diretamente no Canindé, pelo valor de R$ 60 (inteira) ou R$ 30 (meia) para o setor de arquibancada e R$ 80 (inteira) ou R$ 40 (meia) para a numerada.

"Nós queremos presentear o torcedor que nos acompanhou até aqui na Série D, possibilitando que ele traga sua família e amigos. Também é um convite para aquele lusitano que, por algum motivo, deixou de ir aos jogos. Queremos uma festa bonita no Canindé", destacou o sócio-investidor e presidente da SAF, Alex Bourgeois.

Com 27 pontos ganhos em 13 rodadas, a Lusa já garantiu a liderança do Grupo A6 e agora briga pela classificação geral da Série D.