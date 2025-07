Portuguesa abre portas do Canindé para resgatar torcida machucada por anos

Após virar SAF e começar seu processo de "resgate", a Portuguesa quer agora conhecer e se reaproximar do torcedor. Para isso, abriu as portas do Canindé, que terá ingressos gratuitos para o jogo contra o Boavista, amanhã, às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão.

Mais de 3.500 pessoas já ingressaram no plano FREE do sócio-torcedor (que tem adesão gratuita) para ter direito ao ingresso para a partida, o que mais que dobrou o número de sócios-torcedores da Lusa. É possível garantir entrada para a arquibancada de forma gratuita até as 16h (de Brasília) de hoje.

Pensamos em fazer um ingresso gratuito para tentar trazer o máximo de gente possível, para poder agradar os torcedores que estão nos apoiando e para tentar também trazer aqueles torcedores que não vão aos jogos, por motivos que a gente desconhece. E também tentar furar a bolha, ou seja, tentar trazer torcedores ou pessoas que têm interesse em se juntar ao que a gente está fazendo. Alex Bourgeois, presidente da Portuguesa SAF, ao UOL

É importante também para a gente resgatar essa torcida, que foi muito machucada desde a queda livre da Portuguesa nos últimos 15 anos. A gente precisa resgatar esse pessoal. Então, [a promoção] também tem esse intuito de conhecer quem é esse torcedor.

A Portuguesa voltou à Série D do Brasileirão após quatro anos e já está classificada para o mata-mata. A Lusa é a primeira colocada do Grupo F, com 27 pontos e apenas duas derrotas, e precisa chegar ao menos às semifinais para subir para a Série C. A meta do time paulista é voltar à elite nacional em cinco anos. Ela não disputa a Série A desde 2013.

Trabalho da SAF

A Portuguesa virou SAF no fim do ano passado, e os primeiros esforços estavam voltados para recuperar a credibilidade do clube no mercado da bola. O grupo de investidores — formado por Tauá Partners, XP Investimentos e Revee — herdou uma dívida estimada em R$ 450 milhões.

Nós estamos apenas há sete meses trabalhando nesse processo de resgate da Portuguesa. A primeira coisa que precisamos fazer foi devolver credibilidade para a Portuguesa no mercado, na questão de pagamento em dia, reformulação dentro do Centro de Treinamento, para que o mercado de futebol hoje enxergue a Portuguesa um clube viável. A segunda coisa foi a renegociação de uma dívida histórica que a Portuguesa tinha. Alex Bourgeois

O estádio do Canindé será reformado no ano que vem, em projeto estimado em R$ 500 milhões. A ideia é transformar o local em uma arena multiuso, capaz de receber tanto eventos quanto jogos de futebol. A capacidade do estádio será para 30 mil pessoas em partidas e até 45 mil em demais eventos.