Piquerez projeta novas conquistas após renovação e exalta ambiente do Palmeiras: "Sentimento de família"

O lateral esquerdo Piquerez renovou seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2030. O vínculo antigo era válido até 2027. O uruguaio mandou um recado à torcida do Verdão após o anúncio da novidade e projetou novas conquistas pelo clube, além de valorizar o ambiente que vive desde sua chegada.

"Torcida palmeirense, estou muito feliz de estar com vocês por mais um longo tempo. Como sabem, sou um cara que me dedico sempre no jogo e podem continuar esperando isso de mim. Espero poder ajudar o time a ganhar jogos e consequentemente títulos. Espero que nossa história aqui seja ainda maior", disse Piquerez.

"Quando cheguei aqui, a primeira coisa que percebi foi a recepção de todo o pessoal, do grande elenco que é o Palmeiras, não só os jogadores, mas todas as pessoas. Esse sentimento de família, acolhimento. São detalhes que são muito importantes, ainda mais para um jogador que não é brasileiro, vem de fora, de outro país, de outra cultura, sem a família", revelou o treinador.

"Tentar fazer o jogador sentir o mais perto de casa o quanto antes é melhor, porque consegue se adaptar mais rápido. Aqui eu consegui, em um grupo de pessoas que trabalham aqui e se encarregam disso. Está dentro da cultura do Palmeiras esse o sentimento de família, todos puxam por todos os lados. Todos brigam pelos títulos, não só os jogadores. É um sistema mais complexo", seguiu.

Piquerez chegou ao Palmeiras em julho de 2021 e logo assumiu a titularidade no time de Abel Ferreira. Desde então, disputou 196 jogos, marcou 16 gols e deu 17 assistências. Além disso, conquistou oito títulos. São uma Libertadores (2021), uma Recopa Sul-Americana (2022), dois Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e três Paulistas (2022, 2023 e 2024).

"Sou consciente de que não sou o mesmo que cheguei aqui. A gente conseguiu ganhar bastantes títulos nesse período, isso me leva a ser uma figura mais importante no elenco, na história. Espero poder seguir contribuindo para isso, com grandes jogos e ganhando títulos para a torcida ser feliz e para meu nome ser maior no clube", declarou.

O jogador, então, é um dos líderes do elenco e caminha para carregar a braçadeira de capitão mais constantemente. Ele falou sobre essa possibilidade e valorizou os atuais capitães.

"São cinco temporadas, quatro anos e o que posso dizer é que já sei como funciona aqui, como é a torcida, o clube. É um papel que vamos tomado, respeitando os que estão agora e aprendendo com eles. Gustavo, Weverton e Rocha são nossos capitães, seguindo seus exemplos, seus passos, consultando em algumas coisas e preparando para o futuro", finalizou.