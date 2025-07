Piastri lidera 1º treino do GP da Bélgica de F-1; Bortoleto é o 13º

Líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, o australiano Oscar Piastri começou na frente no GP da Bélgica, nesta sexta-feira. O piloto da McLaren foi o mais rápido do primeiro treino do fim de semana que terá programação diferente, com formato sprint. O brasileiro Gabriel Bortoleto fez sua estreia no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps no 13º lugar na única sessão livre da etapa.

Piastri registrou o melhor tempo do treino com 1min42s022, após colocar pneus macios, os mais velozes à disposição dos pilotos. Ele foi seguido de perto por Max Verstappen, segundo mais rápido da sessão. O holandês, nascido na Bélgica, corre em "casa" na primeira etapa da F-1 com a mudança de comando na Red Bull (Laurent Mekies substituiu Christian Horner).

Bortoleto oscilou no pelotão traseiro ao longo da maior parte do treino, mas reagiu nos minutos finais, com pneus macios. Ele anotou o 13º tempo, logo à frente do companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg. O alemão figurou em 20º e último lugar durante boa parte da sessão, apesar de ter conquistado o histórico pódio na etapa passada, na Inglaterra - encerrou o jejum de 239 provas ao terminar no Top 3 pela primeira vez na carreira, mas terminou em 14º.

A sessão contou com maior atenção por parte dos pilotos por ser o único treino livre de todo o fim de semana. A etapa belga terá corrida sprint, o que afeta toda a programação. Assim, muitos aproveitaram para testar vários pneus, principalmente os duros, já pensando na prova principal, no domingo.

Foi o caso de Charles Leclerc e do próprio Piastri. Os primeiros a calçaram compostos macios foram os carros da Aston Martin, que flertaram com as primeiras posições na reta final do treino, mas logo foram superados. Lance Stroll chegou a ocupar a liderança por alguns breves minutos.

Os pilotos voltam à pista às 11h30 (de Brasília) desta sexta-feira para o treino classificatório da corrida sprint, que será disputada às 7h de sábado. Às 11h do mesmo dia, haverá a sessão qualificatória para a corrida principal. E, no domingo, a largada da prova maior será às 10h.

Confira o resultado do 1º treino do GP da Bélgica:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min42s022

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min42s426

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min42s526

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min42s598

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min42s928

6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min42s979

7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min43s085

8º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min43s112

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min43s120

10º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min43s122

11º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min43s217

12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min43s261

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min43s262

14º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min43s470

15º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min43s478

16º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min43s570

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min43s929

18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min44s492

19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min44s847

20º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min45s077