Piastri conquista a pole para a corrida sprint do GP da Bélgica; Bortoleto larga em décimo

O australiano Oscar Piastri conquistou a pole position para a corrida sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1. Nesta sexta-feira, o piloto da McLaren fez o tempo de 1m40s510 e largará na primeira posição neste sábado.

Na segunda posição estará o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Fechando o top 3, o britânico Lando Norris, da McLaren, larga em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto teve uma excelente performance no treino com seu carro da Kick Sauber. Ele avançou com tranquilidade no SQ1 e conquistou um belo quinto lugar na segunda sessão. Por fim, ele largará na décima posição na corrida sprint.

A corrida sprint acontece neste sábado, às 7h30 (de Brasília). Em seguida, às 11h, ocorrerá o treino classificatório para a corrida de domingo, às 10h.

Dimitar DILKOFF / AFP

Como foi o treino

Hamilton fora no SQ1

Na primeira sessão do treino classificatório, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi muito bem e garantiu sua vaga no SQ2. O paulista fez o tempo de 1m42s806 e ficou na décima colocação. Lewis Hamilton, da Ferrari, perdeu o controle na última chicane da pista e ficou de fora. Os eliminados no SQ1 foram: Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Lewis Hamilton (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e Oliver Bearman (Haas).

Quinta posição para Bortoleto

Com uma excelente quinta posição, Gabriel Bortoleto fez um tempo de 1m41s901 e avançou ao SQ3. Nesta sessão, os pilotos eliminados foram: Liam Lawson (RB), Yuki Tsunoda (Red Bull), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).

Uma volta para todos no SQ3

Para o SQ3, todos os pilotos largaram com pneus macios, para apenas uma volta. O primeiro a registrar tempo foi o Lando Norris, que logo foi ultrapassado pelo companheiro de Oscar Piastri, o pole para a corrida sprint.