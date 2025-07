Paquetá deve ser absolvido em investigação sobre apostas, diz jornal inglês

Lucas Paquetá deve ser inocentado das acusações de envolvimento com apostas esportivas, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira pelo jornal britânico The Times. Apesar da expectativa de que o veredito saísse hoje, a Football Association (FA) ainda não oficializou a decisão, que agora está prevista para ser anunciada na próxima semana.

Caso o jogador seja de fato absolvido, a FA deverá cobrir os custos de sua defesa, que podem chegar a aproximadamente R$ 90 milhões.

Qual é a acusação contra Lucas Paquetá?

Desde 2023, Paquetá é investigado por conta da acusação de que ele teria sido advertido de forma deliberada para influenciar os mercados de apostas.

O jogador do West Ham e da Seleção Brasileira tem sido, desde então, investigado pela Federação Inglesa de Futebol por má conduta relacionada a apostas esportivas em quatro partidas da Premier League, ocorridas entre novembro de 2022 e agosto de 2023, contra Leicester, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth.

Segundo a FA, Paquetá tentou "influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas".

Diante da acusação de fraude, a entidade pede o banimento do atleta no esporte. O atleta já se defendeu e apresentou seus argumentos a um comitê independente e, mesmo após o veredito hoje, tem o direito de recorrer.

Saúde mental de Paquetá e ansiedade por veredito

Além das perdas financeiras do clube e do próprio jogador, Paquetá está abalado emocionalmente, segundo sua própria esposa, Duda Fournier.

Ela, inclusive, criticou publicamente a FA após o episódio em que o meia caiu em lágrimas depois de ser advertido pelo árbitro no confronto entre West Ham x Tottenham, no fim da última temporada.

Para dar andamento aos trabalhos dentro e fora de campo, o técnico do West Ham, Graham Potter, pediu agilidade no desfecho do caso.

Se for absolvido hoje, Paquetá tem grandes chances de ser negociado com o Flamengo, clube que o revelou.