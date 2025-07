Palmeiras x Grêmio: veja informações e prováveis escalações do jogo pela 17ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras entra em campo neste sábado para enfrentar o Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Será o último compromisso do Verdão antes de iniciar a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

A equipe Alviverde busca emplacar uma sequência de vitórias em casa. No último domingo, a equipe venceu o Atlético-MG por 3 a 2, que foi seu primeiro triunfo no Allianz Parque pelo Brasileirão. Já no meio de semana, pela 16ª rodada, o Verdão bateu o Fluminense, de virada, por 2 a 1, no Maracanã.

Para a partida, o Palmeiras terá alguns desfalques, como o zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda), o meia Allan (suspenso) e os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Além disso, o lateral direito Mayke, encaminhado com o Santos, foi liberado para acertar com o Peixe e não deve atuar mais pelo Verdão.

O meia-atacante Felipe Anderson teve detectada uma inflamação na lateral do quadril e é baixa. Ramón Sosa pode pintar entre os titulares. Piquerez avançou no tratamento de um trauma no ombro, treinou normalmente e deve voltar ao time. O técnico Abel Ferreira terá o retorno o zagueiro Bruno Fuchs, que cumpriu suspensão no duelo contra o Flu.

Do outro lado, o Grêmio vem de uma eliminação nos playoffs da Sul-Americana. O Tricolor empatou por 1 a 1 com o Alianza Lima e deu adeus ao torneio. No agregado, o time peruano levou a melhor por 3 a 2. O último compromisso da equipe de Mano Menezes pelo Brasileirão foi no dia 19 de julho: um empate por 1 a 1 com o Vasco. Assim, o clube vem de quatro jogos sem vencer. A última vitória foi sobre o São José, na final da Recopa Gaúcha, por 2 a 0.

O time gaúcho é o 13° colocado no Brasileirão, com 17 pontos conquistados. O técnico Mano Menezes segue com os desfalques de Monsalve (luxação no ombro direito), João Pedro (fratura no tornozelo esquerdo) e Rodrigo Ely (lesão no ligamento do joelho esquerdo).

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X GRÊMIO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 26 de julho de 2025 (sábado)



Hora: às 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.



Técnico: Mano Menezes