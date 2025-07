Palmeiras x Corinthians: CBF altera data de jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil; confira tabela atualizada

A CBF alterou, nesta sexta-feira, a data de seis jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, incluindo o clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians. O Derby acontece no dia 6 de agosto, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O duelo, inicialmente, estava marcado para acontecer no dia 7, no mesmo horário e local. Palmeiras e Corinthians se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 30 de julho, pela ida das oitavas da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30, na Neo Química Arena.

"Em observância ao artigo 40, § 1º e §2º do REC, as datas estipuladas na presente IMT foram alteradas em decorrência das datas divulgadas pela Conmebol referentes às oitavas de final da Copa Conmebol Sudamericana 2025, ocasionando um ajuste na grade de transmissão da detentora de direitos" diz a justificativa da CBF sobre a alteração.

Os outros jogos que sofreram modificações de dia e/ou horário foram: Atlético-MG x Flamengo, Retrô x Bahia, Fluminense x Internacional, CRB x Cruzeiro e Vasco x CSA. Enquanto Athletico-PR x São Paulo, e Red Bull Bragantino x Botafogo permanecem com data, horário e local da decisão inicial.

(Foto: Reprodução/CBF)

Confira a tabela atualizada dos jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil

6 de agosto de 2025 (quarta-feira)

Red Bull Bragantino x Botafogo, às 19h, no Estádio Cícero Souza Marques



Athletico-PR x São Paulo, às 19h, na Ligga Arena



Retrô-PE x Bahia, às 19h30, na Arena Pernambuco



Fluminense x Internacional, às 21h30, no Maracanã



Palmeiras x Corinthians, às 21h30, no Allianz Parque

7 de agosto de 2025 (quinta-feira)

Vasco da Gama x CSA, às 20h, em São Januário



CRB x Cruzeiro, às 21h, no Estádio Rei Pelé