Novato ou improvisado: as opções de Abel para ataque sem Felipe Anderson

Do UOL, em São Paulo

O técnico Abel Ferreira deve ter um dilema para montar o ataque do Palmeiras amanhã, contra o Grêmio, após Felipe Anderson ser substituído ainda no primeiro tempo contra o Fluminense devido a um trauma na lateral da coxa esquerda.

O que aconteceu

Felipe Anderson assumiu o setor esquerdo do ataque alviverde desde a volta do Brasileirão e agora abre brecha para o novato Sosa. O atacante foi a escolha de Abel para a vaga do camisa 7 na vitória contra o Flu e deu passe para o gol de Maurício.

O paraguaio foi apresentado há apenas 11 dias e ainda não iniciou uma partida pelo Alviverde. O atacante ganhou minutos nos três compromissos do clube paulista desde então, sendo o maior tempo em campo justamente no Maracanã.

Outra opção é "improvisar" Facundo Torres na esquerda, escalação frequente enquanto Abel teve Estêvão pela direita. O camisa 17 já deixou claro que fica mais confortável atuando na direita, mas que atuou no lado oposto porque "o time precisava de alguém para ajudar" naquele setor.

Abel ainda pode surpreender e apostar no "cria" Luighi, que pode jogar como centroavante ou deslocado pelo lado esquerdo. O jogador tem apenas nove minutos em campo nos últimos três compromissos do Palmeiras. Ao todo, foram 15 partidas neste ano.

O português pode ainda mudar e montar o Palmeiras com quatro meio-campistas. Quem ganharia espaço neste formato seria Raphael Veiga, que perdeu vaga entre os titulares para Maurício no decorrer da temporada.

O Palmeiras não terá Allan contra o Grêmio, que cumpre suspensão após ser expulso contra o Fluminense. Outros desfalques no setor ofensivo são Paulinho e Bruno Rodrigues, lesionados.

O Alviverde recebe o Grêmio no Allianz Parque amanhã, às 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão. O time paulista tenta a terceira vitória seguida na competição.