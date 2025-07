Palmeiras participa da quinta edição da Brasil Ladies Cup; torneio de futebol feminino terá novo formato

A equipe feminina do Palmeiras está confirmada na quinta edição da Brasil Ladies Cup, planejada para acontecer entre os dias 16 e 19 de outubro de 2025. O torneio, neste ano, terá uma mudança no formato e conta com a participação de apenas quatro equipes.

Além das Palestrinas, disputam o título Grêmio, Penãrol-URU e Gimnasia-ARG. A competição será realizada no Estádio do Canindé, em São Paulo.

O formato de disputa será diferente da última edição. Dessa vez, serão quatro jogos disputados no total: duas semifinais e a final, além da disputa do terceiro e quarto lugar. Fábio Wolff, membro do comitê organizador da Brasil Ladies Cup, comentou sobre a realização de mais uma edição do campeonato de futebol feminino.

"É com grande orgulho que anunciamos a quinta edição do torneio, um marco que reflete a consolidação e o crescimento contínuo do futebol feminino no Brasil. Nosso objetivo é promover sempre a modalidade e contribuir para o desenvolvimento da categoria", disse.

ESTAMOS VOLTANDO ? Entre os dias 16 e 19 de outubro, a Semana do Futebol Feminino vai rolar na cidade de São Paulo, com muitas atividades, palestras, workshops, ativações e claro, bola na rede ?? Ative as notificações da página e fique por dentro das próximas novidades pic.twitter.com/W6Dr8gCgIG ? Brasil Ladies Cup (@BrasilLadiesCup) July 24, 2025

"Ano após ano, temos construído uma competição de alta seriedade, que reúne equipes tradicionais da modalidade e também impulsiona debates relevantes e ações transformadoras dentro e fora das quatro linhas, garantindo um futuro cada vez mais promissor para o futebol feminino", acrescentou Wolff.

As últimas edições também contaram com participações de gigantes do futebol brasileiro e internacional, como: Flamengo, São Paulo, Santos, Palmeiras, Internacional, Grêmio, River Plate, Atlético de Madrid-ESP e até mesmo a Seleção Paraguaia.

O último campeão do torneio foi o Grêmio, que venceu o Bahia na final. Além disso, também já levantaram a taça São Paulo (2021), Flamengo (2022) e Internacional (2023) e Grêmio (2024). O Palmeiras participou da primeira edição e busca o primeiro título do torneio.