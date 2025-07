Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo perdem seus destaques após o Mundial de Clubes

As quatro equipes brasileiras que disputaram o Mundial de Clubes se despedem de importantes peças em seus elencos. Estêvão, Wesley, Igor Jesus e Jhon Arias deixaram Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense rumo ao futebol europeu, após escreverem capítulos importantes nas campanhas de suas equipes no torneio.

ESTÊVÃO

Estêvão se despediu do Palmeiras justamente no confronto com o time que passaria a defender - e que o eliminou do Mundial de Clubes. Nas quartas de final do torneio, o Chelsea garantiu a vaga na próxima etapa ao vencer o clube alviverde por 2 a 1. O gol do Palmeiras saiu dos pés de Estêvão, seu único na competição.

O atacante de 18 anos, formado nas categorias de base do time paulista, foi vendido ao clube inglês na maior transação da história do futebol brasileiro. O acordo foi fechado em um total de 61,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 358 milhões na cotação da época), somando o valor fixo e as metas.

Reconhecido pelo bom controle de bola, dribles e finalizações firmes, Estêvão marcou 31 gols e deu 15 assistências em 82 jogos pelo Palmeiras.

WESLEY

Wesley assinou contrato de cinco temporadas com a Roma e deve embarcar para a Itália em breve. Nesta sexta-feira, o jogador esteve no centro de treinamento do Flamengo para se despedir da equipe. A negociação foi fechada em 25 milhões de euros fixos, além de 5 milhões de euros em metas.

Nas redes sociais, o lateral publicou uma mensagem de despedida e agradeceu ao clube: "Foram anos intensos, de luta, conquistas, aprendizados e amadurecimento. O Flamengo me deu a chance de viver o sonho de milhões. Saio com o coração cheio de gratidão e a certeza de que dei meu máximo. Obrigado por tudo, Nação. Uh tererê, sou Flamengo até morrer."

Em sua última partida pelo Flamengo, na última quarta-feira, marcou o gol que selou a virada por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No total, fez quatro gols e deu seis assistências em 139 jogos. Durante o Mundial de Clubes, não chegou a marcar.

IGOR JESUS

No Mundial de Clubes, o Botafogo acabou sendo eliminado nas oitavas de final ao ser derrotado pelo Palmeiras. Igor Jesus foi decisivo para que a equipe avançasse ainda na fase de grupos ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 contra o Paris Saint-Germain.

Na competição, o time carioca caiu no chamado grupo da morte. Além do adversário francês, a chave ainda contava com o Atlético de Madrid, do técnico argentino Diego Simeone. O Seattle Sounders, time dos Estados Unidos, completou a chave.

Ídolo do Botafogo, o centroavante deixou o clube para se juntar ao Nottingham Forest, em uma negociação de 20 milhões de euros (R$ 127 milhões na época), além de bônus por metas. Em 59 jogos, marcou 17 gols e deu seis assistências, números que o levaram à Seleção Brasileira. Ele também foi destaque na campanha do time na conquista da Copa Libertadores em 2024.

JHON ARIAS

Anunciado pelo Wolverhampton, Jhon Arias fez sua última partida pelo Fluminense na noite desta quinta-feira, diante do Cruzeiro, no Maracanã. O jogador foi bastante aplaudido pela torcida quando teve seu nome anunciado no estádio.

O colombiano chegou ao clube em 2021 e construiu uma trajetória marcante: foram 230 jogos, 47 gols e 54 assistências. Agora em time da Premier League, Arias já havia manifestado o desejo de atuar no futebol europeu. "Como todos os jogadores, sonho em jogar na Europa e chegar à elite. Mas, até o último dia no Fluminense, vou lutar e respeitar o clube e a torcida", declarou após a eliminação para o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes.

O atleta de 27 anos ganhou destaque no torneio realizado nos Estados Unidos por causa de sua atuação decisiva. Ele marcou o gol que garantiu a vitória sobre o Ulsan HD na fase de grupos e foi peça-chave para que a equipe avançasse até a semifinal.