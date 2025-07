Palmeiras engata duas vitórias e volta a vencer de virada depois de dois meses

O Palmeiras está invicto há três jogos no Campeonato Brasileiro e engatou, na quarta-feira, sua segunda vitória consecutiva na competição ao vencer o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã. O Verdão saiu atrás, mas buscou a virada, com gols de Mauricio e Vitor Roque. Com isso, voltou a vencer um jogo depois de sair atrás no placar após dois meses.

A última vez que o Palmeiras havia vencido de virada foi no dia 18 de maio, contra o Red Bull Bragantino, pela nona rodada. Gabriel abriu o placar para o Massa Bruta, aos 24 do primeiro tempo, enquanto Murilo, aos 27, e Mauricio, aos 33, do segundo tempo, respectivamente.

Depois disso, o time de Abel Ferreira teve quatro jogos em que saiu atrás do placar: empatou um: Inter Miami (2 a 2) e perdeu três: Flamengo (2 a 0), Cruzeiro (2 a 1) e Chelsea (2 a 1). Contra o Fluminense, finalmente, voltou a reagir depois de sair no prejuízo.

Com um primeiro tempo bem abaixo, o Palmeiras viu o Fluminense sair na frente. Cano, de pênalti, anotou o primeiro gol do jogo para o Tricolor das Laranjeiras, aos 35 do primeiro tempo. O Verdão conseguiu empatar ainda antes do intervalo, em um cabeceio de Mauricio. Na etapa, final, Vitor Roque fez o segundo e garantiu a vitória palmeirense.

A vitória sobre o Fluminense encerrou um jejum de dez partidas do Palmeiras sem vencer no Maracanã e de oito anos sem bater o Fluminense no local. A última vez que o Verdão havia vencido no estádio foi na final da Libertadores de 2020, quando venceu o Santos, por 1 a 0. Enquanto isso, o Alviverde bateu o adversário no local pela última vez em 2017, por 1 a 0, com gol de Egídio.

Agora, o Palmeiras busca se manter embalado e aumentar a sequência de vitórias. O Verdão entra em campo neste domingo para enfrentar o Grêmio, pela 17ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, com 29 pontos, cinco a menos que o líder Cruzeiro, tendo ainda dois jogos a menos que a Raposa.