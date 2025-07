Palmeiras encaminha saída de Mayke para o Santos; veja detalhes

O lateral direito Mayke está perto de deixar o Palmeiras. O jogador de 32 anos deve ser o novo reforço do Santos, que ofereceu um contrato de dois anos e meio. O vínculo do lateral com o Verdão tinha duração até o fim desta temporada.

Atualmente em condição de reserva na equipe de Abel Ferreira, Mayke pediu para ser liberado e não deve ficar à disposição da equipe neste sábado, quando o Palmeiras enfrenta o Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Mayke também havia despertado interesse do Grêmio, que ficou para trás após as investidas do Santos. A informação de que o Santos avançou na contratação de Mayke foi dada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O lateral direito chegou ao Palmeiras em 2017 e tem o posto de atleta mais longevo do atual elenco. Ele deve se despedir do Verdão, portanto, com 319 jogos, oito gols e 25 assistências. Nesta temporada, ele disputou 21 partidas, sendo dez como titular.

Mayke esteve em campo pelo Palmeiras, pela última vez, no empate por 1 a 1 com o Mirassol, pelo Brasileirão. Ele substituiu o Giay, que estava se recuperando de uma lesão no joelho.

Pelo Palmeiras, Mayke tem 12 títulos conquistados. São quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 223 e 2024), três Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).