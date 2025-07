Palmeiras conversa com WTorre para troca de gramado do Allianz Parque

O gramado do Allianz Parque deve passar por nova reforma ao fim desta temporada. Palmeiras e WTorre, empresa responsável pela administração do estádio do Verdão, estão conversando para realizar a troca no gramado sintético do local a fim de melhorar a qualidade do piso.

A informação de que clube e empresa estão em conversas para a reforma foi publicada inicialmente pelo Nosso Palestra e confirmado pela Gazeta Esportiva.

A reportagem apurou que o pedido para a troca foi feito pelo Palmeiras, já que o clube é quem avalia melhor as condições do gramado no qual joga. A WTorre, por sua vez, tem a ideia alinhada com o Verdão. Palmeiras e WTorre nutrem boa relação desde o fim de 2024 após acordo que encerrou as disputas judiciais entre as partes.

Entre jogos e shows, o Allianz Parque recebeu 77 eventos no último ano e registrou R$ 241 milhões de receitas, um aumento de 20% do valor apresentado em 2024. No acordo, ficou acertado o pagamento de R$ 50 milhões à vista da construtora para o clube e possibilidade de aumento de cerca de mil lugares no setor Gol Norte, além de o Alviverde ficar quatro anos sem precisar pagar por seus camarotes na arena, além de isenção também no aluguel e condomínio do museu durante todo o restante do contrato entre as partes.

Gramado do Allianz Parque passou por reforma recente

Antes do acordo, porém, Palmeiras e WTorre entraram em um conflito em janeiro de 2024 devido às condições do gramado do Allianz Parque, que precisou passar por uma reforma. A obra consistiu na retirada do composto termoplástico e adição de uma cortiça, que deixa o gramado mais próximo à grama natural e com a temperatura mais baixa, já que trata-se de um isolante térmico.

Academia de Futebol passa por troca no gramado

O Palmeiras está realizando uma reforma no gramado sintético da Academia de Futebol. A obra trata-se de uma troca da camada de grama. Neste mês, o Verdão, inclusive chegou a treinar um dia no Allianz Parque, antes do retorno do Brasileirão após a Copa do Mundo de Clubes.

A empresa responsável pela grama do campo sintético do CT é a Total Grass, enquanto a responsável pela grama do Allianz Parque é a Soccer Grass.