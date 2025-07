Oscar Piastri lidera primeiro e único treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1

Com um tempo de 1m42s022, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, liderou o primeiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1, realizado no circuito Spa-Francorchamps, nesta sexta-feira. Devido à realização da corrida sprint no sábado, será a única atividade prática livre dos pilotos neste fim de semana.

O segundo mais rápido da sessão foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, com 1m42s426. Para fechar o top 3, o britânico Lando Norris, da McLaren, alcançou a volta de 1m42s526.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, conseguiu um bom tempo e ficou na 13ª colocação com uma volta de 1m43s262. Seu companheiro, o alemão Nico Hulkenberg, que conquistou um pódio inédito na última corrida em Silverstone, ficou na uma posição abaixo, com 1m43s470.

Programação

O GP da Bélgica é o 13º fim de semana desta temporada da Fórmula 1. Ainda nesta sexta-feira, às 11h30 (de Brasília), haverá o treino classificatório para a corrida sprint, que será neste sábado, às 7h30. Em seguida, às 11h, ocorrerá o treino classificatório para a corrida de domingo, às 10h.