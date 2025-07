Organizada do Santos se manifesta após polêmica com Neymar: "Ninguém é maior do que o Santos"

A Torcida Jovem, maior organizada do Santos, reforçou sua insatisfação com o atual momento do time, integrante da zona de rebaixamento no Brasileirão. Depois da polêmica envolvendo o atacante Neymar, os torcedores fizeram um protesto.

Nas redes sociais, a organizada divulgou um post com a seguinte mensagem que contesta a recente postura do camisa 10: "Ninguém é maior do que o Santos".

A mesma frase foi utilizada em folhetos espalhados e até colado em postes na entrada do CT Rei Pelé, local de treinamento da equipe profissional.

Santos: relembre a polêmica com Neymar

Após a derrota para o Internacional, o meia-atacante Neymar protagonizou um bate-boca com um torcedor ao término da partida, na beira do gramado. A discussão aconteceu logo após o apito final. Com os ânimos exaltados, o atleta foi cobrado veementemente por um homem que estava próximo ao campo. O jogador, visivelmente irritado, respondeu com palavras fortes e precisou ser retirado pelo goleiro João Paulo.

Um dia depois, Neymar usou as redes sociais para dizer que se sentiu ofendido de forma pessoal durante o episódio, mas reforçou seu comprometimento com o clube.

