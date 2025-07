Mirassol x Vitória: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Invicto há sete jogos, o Mirassol volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Vitória. O duelo será às 18h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, na cidade de Mirassol.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere.

POSIÇÕES NA TABELA



Mirassol - 24 pontos em 14 jogos - 7º lugar



Vitória - 16 pontos em 16 jogos - 15º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mirassol: Walter; Ramon, Victor, Jammes e Reinaldo; Y. Felipe, Gabriel e Moura; Negueba, Chico da Costa e Alerón



Técnico: Rafael Guanaes

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Willian Oliveira, Ronald e Lucas Braga; Osvaldo e Renato Kayzer



Técnico: Fábio Carille

ARBITRAGEM

Bruno Arleu de Araújo será o árbitro do confronto, já Bruno Raphael Pires e Luiz Cláudio estarão presentes como auxiliares. Caio Max Augusto estará no comando do VAR.