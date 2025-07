Messi e Alba são suspensos por uma partida por faltarem ao All-Star da MLS

Por Amy Tennery

NOVA YORK (Reuters) - Lionel Messi foi suspenso por um jogo depois de ficar de fora do All-Star Game da MLS sem aprovação prévia, informou a liga dos Estados Unidos nesta sexta-feira.

O meia-atacante do Inter Miami e seu companheiro de equipe Jordi Alba não competiram na quarta-feira, apesar de não estarem lesionados, mesmo tendo sido incluídos na lista do All-Star.

"De acordo com as regras da liga, qualquer jogador que não participar do All-Star Game sem aprovação prévia da liga não poderá competir na próxima partida de seu clube", disse a MLS em um comunicado.

A suspensão fará com que eles percam a partida do Inter Miami contra o FC Cincinnati no sábado. Messi marcou 18 gols até agora nessa temporada.

Messi descansou essa semana, de acordo com o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano.

"Veja, os jogadores sempre sentem desconforto, especialmente quando jogam a cada três dias", disse Mascherano à ESPN.

(Reportagem de Amy Tennery em Nova York)