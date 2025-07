Tênis: Masters de Toronto coloca Fonseca entre candidatos a repetir mística

O Masters 1000 de Toronto chega em 2025 com uma escrita curiosa: os três últimos vencedores conquistaram o primeiro grande título da carreira no torneio. Por isso, o site oficial do campeonato elencou os favoritos a manter o tabu neste ano — com o brasileiro João Fonseca entre os candidatos.

Mística dos campeões em Toronto

Alexei Popyrin, Jannik Sinner e Pablo Carreno Busta ainda não possuíam títulos de tal calibre até se sagrarem campeões no Canadá. O australiano conquistou o torneio no ano passado, quando estava fora do top 50; o italiano faturou a taça em 2023 e deu início à sua corrida até virar o número 1; enquanto o veterano espanhol surpreendeu há três anos ao vencer seu primeiro e único Masters 1000.

A coincidência inspirou a competição e elencou dez candidatos a manter essa mística. O torneio reuniu dez entusiastas do tênis para elaborar a lista com base em quem eles acreditam que podem "reivindicar" em Toronto o primeiro Masters 1000 da carreira.

João Fonseca é o nono colocado desse ranking e o único representante fora do top 40. Atual número 47 do mundo, o carioca fará a sua estreia no principal torneio canadense e tem a presença na terceira rodada em Miami como sua melhor campanha em um Masters 1000. Até o momento, ele foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires, do Next Gen, e de três Challengers (Phoenix, Camberra e Lexington).

Muitos olhos devem estar voltados para Fonseca, já que o adolescente brasileiro faz sua estreia em Toronto. O jovem de 18 anos não foge de um grande evento, tendo chegado à terceira rodada em Roland-Garros e Wimbledon.

O carioca também conquistou seu 1º título ATP em Buenos Aires, derrotando o favorito da casa Francisco Cerundolo na final. Se o jovem Jakub Mensik conseguiu erguer o troféu em Miami, não duvide que Fonseca possa fazer o mesmo em Toronto.

O brasileiro de 18 anos foi mencionado junto de integrantes do top 10 e outros nomes de destaque do circuito. Quem encabeça a lista é o norte-americano Ben Shelton, atual 8º da ATP e que vem das quartas de final de Wimbledon. O australiano Alex de Minaur (#13) e o italiano Lorenzo Musetti (#7) completam o "pódio".

Fonseca é o 37º tenista mais bem ranqueado na disputa canadense. O torneio sofreu com uma série de desistências, entre elas a da trinca Sinner-Alcaraz-Djokovic, devido a lesões e ao calendário recheado de grandes eventos a seguir — Masters 1000 de Cincinatti e US Open até o final de agosto.

O sorteio da chave principal será realizado na tarde de hoje. A definição do chaveamento e dos confrontos ocorre a partir das 13h (de Brasília). A primeira rodada começa no domingo, dia 27.

Candidatos a repetir a mística no Masters 1000 de Toronto

*Segundo o próprio site do torneio