Marta exalta postura da Seleção após empate com a Colômbia pela Copa América: "Brasil é isso"

Mesmo com uma jogadora a menos desde o primeiro tempo, a Seleção Brasileira feminina segurou a pressão da Colômbia e garantiu a classificação às semifinais da Copa América como líder do Grupo B. Após o empate por 0 a 0, nesta sexta-feira (25), no Estádio Banco Guayaquil, a camisa 10 e capitã Marta valorizou a entrega da equipe e reforçou o espírito combativo da Amarelinha.

"Lógico, o jogo a gente sabia que ia ser assim, né? Infelizmente, a gente perdeu uma das nossas atletas no começo do primeiro tempo ali, a Lorena. Mas, Brasil é isso, né? Não importa as dificuldades, a gente não muda a nossa postura, não muda a maneira de jogar. Desde o princípio, a gente buscou sair daqui com a vitória", declarou Marta ao SporTV logo após a partida.

Aos 22 minutos da etapa inicial, a goleira Lorena foi expulsa por interceptar um chute de Linda Caicedo com o braço fora da área. Mesmo com a inferioridade numérica, o Brasil resistiu com boas defesas de Cláudia, que entrou no lugar da goleira titular, e com um sistema defensivo sólido. Mariza ainda salvou um gol certo no segundo tempo. No ataque, Dudinha e Kerolin levaram perigo, mas o placar não saiu do zero.

"Obviamente que a dificuldade foi crescendo, né? Por conta de uma jogadora a menos, mas a gente tentou do começo ao fim, tivemos chance, né?", completou Marta.

A camisa 10 também comentou a situação de Yaya, substituída no segundo tempo após levar uma bolada no rosto. "Já aconteceu comigo também, ela está um pouco nervosa. A bola acabou batendo no olho dela, então ela não está enxergando tão bem. Mas, daqui a pouco vai estar tudo bem, eu já falei com ela. Enfim, o corpo médico já falou com ela também, para ela ficar calma, as meninas também. E isso é uma situação de jogo, né? Que acontece, mas com Deus vai dar tudo certo e ela não vai ter nada."

Com o empate, o Brasil, de Marta, chegou aos dez pontos e avançou em primeiro lugar do Grupo B. O próximo adversário será o Uruguai, na terça-feira (29), às 21h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado. A outra semifinal será entre Colômbia e Argentina, um dia antes, no mesmo horário e local.