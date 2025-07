Luiz Gustavo faz primeiro treino técnico com o grupo do São Paulo após o tromboembolismo

As notícias boas parecem ter voltado ao cotidiano do São Paulo. Um dia após somar a segunda vitória seguida no Brasileirão e abrir boa vantagem da zona de rebaixamento, o clube viu o experiente volante Luiz Gustavo trabalhar pela primeira vez com os companheiros no gramado do CT da Barra Funda. O jogador se recupera de um tromboembolismo pulmonar.

Luiz Gustavo ainda não pode treinar com contato físico tamanha a gravidade de seu problema, mas fez o primeiro trabalho técnico com parte do elenco - os titulares do 1 a 0 sobre o Juventude fizeram um regenerativo.

O volante de 36 anos ainda não sabe quando voltará a defender as cores do clube, mas dá passos importantes para novamente ir ao gramado. Atualmente, o volante faz exercícios de força com o grupo, além da manutenção do cronograma específico com os médicos e fisioterapeutas.

O clube não adiantará etapas e a volta de Luiz Gustavo só se dará após avaliação e autorização de um médico especialista. Ele foi diagnosticado com o tromboembolismo pulmonar no começo de abril, chegou a ficar internado no Hospital Albert Einstein, mas jamais desistiu de se aposentar por causa do problema clínico.

Outro jogador em recuperação que também foi ao gramado do CT nesta sexta-feira foi o meia-atacante Lucas Moura. O camisa 7 fez uma atividade com bola ao lado dos fisioterapeutas do clube. Depois de sofrer infiltrações no joelho, o astro já trabalha sem dores.

Com 19 pontos e agora na 12ª colocação do Brasileirão, o São Paulo quer aumentar sua sequência de resultados positivos no domingo, quando recebe o Fluminense no MorumBis. Ferreirinha, autor da linda jogada do gol decisivo de Luciano, está na expectativa de retornar ao time titular. Depois de receber os cariocas, o clube inicia o mata-mata da Copa do Brasil com o Athletico-PR.