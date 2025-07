Lucas e Luiz Gustavo avançam em recuperação em reapresentação do São Paulo

A reapresentação do São Paulo após a vitória sobre o Juventude trouxe duas importantes notícias para o torcedor tricolor. Lucas e Luiz Gustavo avançaram em suas respectivas recuperações e foram a campo nas atividades desta sexta-feira no SuperCT.

O retorno de Luiz Gustavo aos gramados, ainda que gradual, foi a principal novidade do São Paulo no treino desta sexta-feira. Seguindo o protocolo de recuperação de um tromboelismo pulmonar, o volante integrou o trabalho técnico junto ao restante do elenco pela primeira vez, mas ainda sem contato físico.

Luiz Gustavo já vinha fazendo os exercícios de força com o grupo e continua com um cronograma específico, cuja evolução está condicionada a novas avaliações com um médico especialista. O volante está fora de combate desde o último dia 5 de abril, quando teve a condição pulmonar diagnosticada.

Já Lucas, que trata um estiramento na cápsula posterior do joelho direito, deu sequência aos trabalhos com a fisioterapia no campo e realizou uma atividade com bola. O atacante não entra em campo desde o último dia 6 de maio, quando atuou no segundo tempo diante do Alianza Lima, do Peru, pela Libertadores.

No SuperCT, como de costume, os jogadores que foram titulares contra o Juventude fizeram exercícios regenerativos. Já os demais atletas trabalharam no gramado com o técnico Hernán Crespo e a sua comissão técnica, que comandaram um treinamento físico e técnico.

Além de Lucas e Luiz Gustavo, Crespo ainda deve ter as ausências de Oscar (fraturas em três vértebras da região lombar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e Lucca (contusão no músculo adutor da coxa esquerda).

O São Paulo encerra a preparação para encarar o Fluminense neste sábado. O Tricolor recebe o rival carioca neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis.

Os comandados de Crespo chegam embalados após duas vitórias consecutivas no Brasileirão. A equipe são-paulino escapou das últimas posições e aparece na 12ª colocação, com 19 pontos. Já o Fluminense é o oitavo colocado, com 20.