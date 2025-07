Luan 'renasce' com Crespo e volta a atuar pelo São Paulo após quase dois anos

O São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0 na última quinta-feira, no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já nos minutos finais, a torcida pôde rever um velho conhecido em campo: o volante Luan. Reintegrado pelo técnico Hernán Crespo, ele voltou a atuar com a camisa tricolor após quase dois anos e, agora, mira um renascimento no clube.

Ainda neste ano, Luan retornou ao São Paulo depois do fim do empréstimo para o Vitória. O volante, contudo, não estava nos planos do então treinador Luis Zubeldía e passou a treinar separado. Apenas na reta final de março, voltou a treinar com o elenco, mas sequer havia sido relacionado para os jogos.

Com a chegada de Crespo, o cenário do volante mudou, e ele retornou aos relacionados e também aos jogos. Na última quinta-feira, Luan foi acionado pelo argentino e entrou no lugar de Alisson aos 43 minutos do segundo tempo, quando o São Paulo já vencia por 1 a 0. A decisão do treinador teve o objetivo de dar mais fôlego à marcação e retornar com os três pontos à capital paulista.

Os poucos minutos finais em campo, porém, foram suficientes para fazer com que o camisa 33 voltasse a sentir o prazer de defender o Tricolor, especialmente com uma figura tão conhecida à beira do gramado. Foi justamente com Crespo no comando que Luan viveu sua melhor fase no clube.

Na última quinta-feira, contando com a confiança de Crespo, Luan voltou a entrar em campo pelo São Paulo após exatos 666 dias. Após a partida, o argentino comentou sobre o retorno do jogador, o qual conhece bem, e destacou o desejo de ajudá-lo a recuperar seu futebol.

"Ao final do dia, sempre falamos de atletas, mas estamos falando de pessoas. Isso é muito importante. Estar perto de situações pessoais, privadas. Chegamos aqui para ajudar os atletas. É uma pessoa que para mim é importante, porque ao fim do dia, foi um dos protagonistas de um título para o São Paulo com a nossa comissão técnica. É uma pessoa particular. Queremos ajudá-lo tanto como queremos ajudar os outros atletas. Vê-lo feliz também nos deixa feliz", afirmou Crespo.

A última partida de Luan com a camisa do São Paulo havia sido no dia 27 de setembro de 2023, quando o Tricolor ainda era comandado por Dorival Júnior. Na ocasião, o volante foi titular na derrota por 2 a 1 para o Coritiba, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Agora, o camisa 33 vai em busca de novas oportunidades com Crespo no São Paulo. O técnico decidiu reintegrá-lo pela boa relação com o atleta e também pelo esforço demonstrado pelo volante no dia a dia.

Luan, porém, não terá vida fácil para retomar a titularidade, uma vez que o São Paulo conta com peças de qualidade no meio-campo. O jogador enfrenta as concorrências de Bobadilla e Marcos Antônio (ambos titulares), além de Alisson e Pablo Maia. Ainda há Luiz Gustavo, que deve voltar a ficar à disposição assim que se recuperar de um tromboelismo pulmonar.

Relembre a situação de Luan

Formado em Cotia, Luan viveu seu auge no São Paulo justamente em 2021, na primeira passagem de Hernán Crespo, com quem foi titular absoluto na conquista do Campeonato Paulista. O volante foi peça importante em tal campanha e chegou até a anotar um dos gols na final contra o Palmeiras, encerrando uma seca de nove anos sem títulos do clube.

A sequência positiva de Luan, entretanto, foi interrompida por graves lesões musculares. Em outubro de 2021, ele sofreu uma avulsão tendínea durante o primeiro treino de Rogério Ceni no comando do time. O atleta voltou a atuar em março de 2022, mas se lesionou novamente logo em seguida, sendo submetido a uma cirurgia no adutor. No total, disputou apenas 13 partidas naquela temporada.

Em 2023, recuperado fisicamente, somou 28 jogos e fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil. No entanto, perdeu espaço e foi emprestado ao Vitória no início de 2024, onde disputou 27 partidas. Após o fim do vínculo, Luan voltou ao São Paulo, mas não foi utilizado pelo então técnico Luis Zubeldía e chegou até a treinar separado do restante do elenco.

Ao todo, Luan soma 166 jogos pelo São Paulo, com seis gols marcados e quatro assistências.