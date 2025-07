Lesionado, Willian Arão desfalcará o Santos diante do Sport

O Santos confirmou, nesta sexta-feira, que o volante Willian Arão sofreu uma lesão na panturrilha direita e será desfalque para o confronto diante do Sport, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube não divulgou quanto tempo ele ficará distante dos gramados, mas afirmou que iniciou o tratamento do volante no departamento médico. Na última partida, contra o Internacional, Arão já havia desfalcado o Peixe, mas não tinha lesão constatada, apenas um desconforto.

Recém-contratado

Willian Arão chegou de graça ao Santos no início deste mês, vindo do Panathinaikos, da Grécia, com vínculo válido até o fim de 2026.

O volante estreou pelo clube na vitória diante do Flamengo, na Vila Belmiro. Na ocasião, Guilherme deixou o campo para dar lugar a Arão, aos 43 minutos da etapa complementar.