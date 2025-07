Lei do ex, acesso e incerteza: relembre o último duelo entre Santos e Sport

Adversários neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Sport se reencontram menos de um ano após um confronto marcante.

Em 24 de novembro de 2024, pela 38ª e última rodada da Série B, os dois clubes protagonizaram uma partida decisiva, com ingredientes de sobra: acesso, despedidas e a inevitável "lei do ex".

Na ocasião, o Sport precisava vencer para garantir o retorno à elite do futebol nacional. O Santos, por sua vez, já era campeão antecipado, mas atravessava um momento turbulento.

O ALÇAPÃO DA VILA BELMIRO! ??? Cadastre-se e faça o Santos mais forte: https://t.co/EltkBv4Qsz ? Jogue com responsabilidade | Portaria SPA/MF 322 de 17/02/2025 pic.twitter.com/Cbzdd97of8 ? Santos FC (@SantosFC) July 24, 2025

Mesmo com o título assegurado, o Peixe resolveu demitir Fábio Carille na rodada anterior. Leandro Zago assumiu interinamente o comando técnico, cargo que posteriormente seria preenchido pelo português Pedro Caixinha.

Em campo, brilhou Lucas Lima. Emprestado pelo Alvinegro Praiano ao Sport, o meia marcou os dois gols da vitória rubro-negra por 2 a 1, sendo decisivo contra seu ex-clube e sacramentando o acesso dos pernambucanos à Série A.

Agora, os cenários são diferentes. O Santos, com 14 pontos em 15 jogos, ocupa a 17ª colocação e busca sair da zona de rebaixamento. Já o Sport vive crise profunda: soma apenas quatro pontos e amarga a lanterna da competição.