Juventude confirma a contratação do goleiro Gastón Guruceaga

Goleiro Gastón Guruceaga é o novo reforço do Juventude ??

O Departamento de Futebol do Verdão confirmou a contratação do goleiro uruguaio Gastón Guruceaga, que estava no Deportivo Cali, da Colômbia. Formado na base do Peñarol, atuou pelas seleções de base do Uruguai, com... pic.twitter.com/w40rElElYb

? E.C. Juventude (@ECJuventude) July 25, 2025