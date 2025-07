Julio: Saúl gera dúvida e chega no Flamengo na cota de amigo do Filipe Luís

O meia espanhol Saúl, de 30 anos, chega como incógnita no Flamengo, opinou o colunista Julio Gomes no De Primeira.

Tenho muitas dúvidas sobre o Saúl, muitas dúvidas mesmo. Claramente, ele chega numa cota de amigo do Filipe Luís, de ex-companheiro do Filipe Luís que jogou junto com ele no Atlético de Madrid. O Filipe confia no Saúl, mas o Saúl que jogou com o Filipe Luís é um jogador completamente diferente do que jogou a última temporada.

Na última temporada, ele teve 26 jogos disputados, sendo 19 como titular. Antes, ele teve uma passagem pelo Chelsea que foi praticamente irrelevante. O Saúl foi perdendo espaço no Atlético de Madrid e no futebol europeu nos últimos anos.

É bom o suficiente para jogar no nível de intensidade do futebol brasileiro? Possivelmente, sim, e certamente o Filipe Luís entenda que sim. Agora, ele chega como um cara que Filipe conhece dos tempos que eles jogaram juntos, e já passou um tempo desde que eles jogavam juntos no Atlético de Madrid.

Na visão do colunista, Saúl vai contribuir como profissional de alto nível, mas dentro de campo não é certeza de bom rendimento a esta altura da carreira.

Ele tem qualidade, tem cabeça e mentalidade. Talvez, ele vá ajudar o Filipe Luís mesmo sem jogar todas as partidas, mesmo sem jogar sempre, ele pode ajudar como exemplo, como mentalidade, como jogador que mostra para outros como se faz no sentido profissional, não como se joga bola, mas como se portar de forma extremamente profissional num ambiente como o do futebol brasileiro.

Jogando, na prática, vamos ver. Só o tempo vai nos mostrar.

Saúl foi apresentado hoje no Flamengo e exaltou a amizade com Filipe Luís e o entendimento de jogo do treinador.

