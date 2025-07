Jornal espanhol elogia desempenho do Mirassol no Brasileirão e chama time de 'sensação'

O tradicional jornal esportivo As, da Espanha, se rendeu ao desempenho do Mirassol no Campeonato Brasileiro. O diário europeu chamou o clube paulista de "sensação no Brasil".

O Mirassol tem boa campanha até aqui no Brasileirão. A equipe comandada por Rafael Guanaes contabiliza seis vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. O time paulista está na sétima posição, com 24 pontos, brigando por um lugar na próxima Copa Libertadores.

"O Mirassol se consolidou nas últimas rodadas como a grande revelação do Brasileirão de 2025. Um time recém-promovido que se coloca junto dos melhores do país e se situa na parte nobre da classificação. Só perdeu duas partidas em 14 jogos e conseguiu derrotar os vizinhos paulistas São Paulo e Santos", escreveu o As.

"O clube, que celebra o centenário em 2025, vive o melhor ano de sua história. Nunca tinha disputado a primeira divisão do país e a situação (na tabela) faz pensar o contrário (...) Ocupa o sétimo lugar, com menos partidas disputadas que a maioria dos adversários", complementa o jornal.

O Mirassol sustenta sete jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. "Os números do Mirassol impressionam. Nas últimas cinco rodadas, acumula quatro triunfos e um empate, e nenhuma equipe do Brasileirão somou tantos pontos como o Mirassol. O objetivo principal para um clube modesto é a permanência (na Série A) e o time se situa 10 pontos acima da zona de rebaixamento", lembra o periódico.

O As ainda afirma que o elenco do Mirassol não apresenta grandes estrelas, elogiando o trabalho do técnico Rafael Guanaes. O jornal menciona nomes que estão se destacando pela equipe, como Walter, Danielzinho, Negueba e Da Costa.

O Mirassol volta a jogar neste sábado, quando recebe o Vitória, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia.