João Schiessl avalia período na Europa e projeta segundo semestre

O tenista João Schiessl, de 20 anos, avaliou seu desempenho em 2025. Em meio à disputa do M25 São Paulo, em Pinheiros, o atleta detalhou seu período na Europa, onde venceu o ITF M15 de Napoca, na Romênia, em junho, e também projetou seus próximos passos para o restante da temporada.

"Em relação ao tempo que eu passei na Europa, me fez muito bem. Passar um tempo por lá para comparar com o jogo daqui é sempre bom. Ainda mais tendo conseguido um ótimo resultado (na Europa). Voltar para casa também é muito bom. Jogar aqui em São Paulo e em Joinville ajuda bastante. Aprendi bastante lá fora e consegui trazer um pouco disso. Espero que meu nível siga crescendo, esse é o principal objetivo", disse João Schiessl, em entrevista à Gazeta Esportiva.

Além do título na Romênia, o tenista jogou mais quatro torneios no Velho Continente entre maio e junho. Schiessl chegou às quartas em Villach (Áustria), caiu na primeira fase em Liubliana (Eslovênia), alcançou as semis em Messina (Itália) e conseguiu furar o qualifying, avançando até as oitavas em Marburg (Alemanha).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Eduardo Schiessl (@joao.schiessl.tennis)

Profissional desde 2021, Schiessl é o 15º tenista brasileiro melhor ranqueado na ATP. Atualmente, o jogador está na 601ª posição geral e ocupou o 520º lugar em fevereiro de 2025, sua melhor colocação até agora. Assim, João revelou suas metas e projetou seu segundo semestre.

"Sempre tive muito claro que meu objetivo é ser top 100. Porém, sabemos que não é um processo rápido e nem fácil. Então, eu e minha equipe trabalhamos com metas de curto e longo prazo. Vemos que o top 100 é o objetivo final, mas temos metas a cada semestre do ano. No momento, meu ranking está entre 500 e 600. Então, minha meta neste ano é chegar por volta dos 350. Estou trabalhando para isso", completou.

Schiessl fala sobre o tênis universitário

Com quatro anos de carreira profissional, além de uma condecorada trajetória nos juniores, na qual representou a Seleção Brasileira, João Schiessl também falou sobre o tênis universitário. Essa categoria da modalidade vem crescendo, principalmente nos Estados Unidos, que oferecem bolsas de estudo aos atletas.

"O tênis universitário vem crescendo bastante. É algo que, no passado, acho que a gente via menos. Se alguém consegue passar um tempo estudando, vai sair com um diploma e ainda consegue focar no tênis e seguir evoluindo. Além disso, a pessoa vai com um pouco de dinheiro para viajar (para campeonatos) depois. Claro que existem casos mais complicados, tem algumas variações que podem fazer a situação não ser tão proveitosa no tênis profissional, mas acho que cada caso é único", concluiu.