Internacional anuncia renovação com goleiro Anthoni; veja detalhes

O Internacional confirmou, na noite desta sexta-feira (25), a renovação de contrato com o goleiro Anthoni. Cria das categorias de base do clube, o jogador de 23 anos assinou um novo vínculo com validade até dezembro de 2029. A extensão do contrato representa o reconhecimento pela importância do jovem arqueiro, que assumiu a titularidade durante boa parte do primeiro semestre e foi um dos pilares do título invicto do Gauchão de 2025.

Camisa 24 do Colorado, Anthoni vinha com contrato até o fim de 2026. A renovação inclui, além do novo tempo de vínculo, uma valorização salarial após o bom desempenho recente e o interesse de clubes europeus.

A Atalanta, da Itália, chegou a sondar o goleiro, mas não formalizou uma proposta.

Titular em todas as 33 partidas disputadas pelo Inter na primeira metade da temporada, Anthoni foi fundamental na campanha que levou o time às oitavas de final da Libertadores e que quebrou um jejum de nove anos sem títulos estaduais. No período, sofreu 34 gols.

? CONTRATO RENOVADO! Cria do Celeiro e campeão Gaúcho neste ano, Anthoni acertou a renovação até 2029 com o Clube do Povo. ??? pic.twitter.com/bi0XaHJ8Zf ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 25, 2025

Ao todo, o goleiro soma 52 jogos pelo profissional. A estreia aconteceu em 2023, também em função de uma lesão de Rochet, titular da posição. A regularidade de Anthoni no início de 2025 se deu novamente pela ausência do uruguaio, que se recuperava de uma fratura na mão. Com a volta de Rochet, Anthoni retornou ao banco, mas seguiu valorizado internamente e agora tem o futuro garantido no Beira-Rio.