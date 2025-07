Incêndio atinge bar de Conor McGregor na Irlanda; polícia suspeita de ação criminosa

Mais uma vez, o nome de Conor McGregor voltou a aparecer nas manchetes de notícias por todo o mundo - novamente por algo alheio à sua carreira de lutador. De acordo com múltiplas publicações, incluindo do portal 'The Irish Independent', um incêndio de pequenas proporções atingiu o pub 'Black Forge Inn', de propriedade do ex-campeão do UFC, em Dublin, na Irlanda.

O incidente teria ocorrido nas primeiras horas desta sexta-feira (25). Chamados ao local, os bombeiros trabalharam para conter as chamas, sem que fossem registrados feridos. A polícia trabalha com a hipótese de que uma ação criminosa possa ter dado início ao incêndio.

Esta não foi a primeira vez que o estabelecimento pegou fogo desde que o astro irlandês o comprou por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões na cotação atual), em 2020. Em 2022, outro caso de incêndio criminoso deixou o pub Black Forge Inn em chamas, após suspeitos atirarem um coquetel molotov no local.

Reação de McGregor

Como era de se esperar, Conor McGregor se pronunciou após receber a notícia do incidente com seu estabelecimento. Através de uma publicação nas redes sociais, já apagada pelo próprio (veja abaixo), o astro do UFC comemorou o fato do bar não ter sofrido danos significativos.

"O pub está aberto para negócios hoje, pessoal. Você não conseguiria atravessá-lo com um lançador de foguetes. Ele está impecável. Para cima, Forge! Construído diferente, baby", disparou McGregor.

Se fora do octógono Conor McGregor continua sendo notícia, dentro dele o lutador não aparece desde julho de 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna em derrota para Dustin Poirier, no UFC 264. Desde então, o maior astro do MMA chegou a ter seu retorno marcado, em um duelo contra Michael Chandler, mas cancelou sua participação após sofrer uma nova contusão. Neste momento, o irlandês segue sem um novo compromisso no Ultimate agendado.

Conor McGregor's pub was torched in a suspected arson attack at 3am in Dublin.

A man fled after using flammable liquid at the entrance. No injuries reported.

McGregor: "The pub is open... You wouldn't get through it with a rocket launcher. She's spotless."#ConorMcGregor pic.twitter.com/w82o6GAkx4

- BPI News (@BPINewsOrg) July 25, 2025



