Hugo Calderano e Bruna Takahashi vão à final de duplas mistas no WTT de Buenos Aires

Hugo Calderano e Bruna Takahashi vão disputar a segunda final seguida de duplas mistas no circuito internacional de tênis de mesa. Nesta sexta-feira (25), os brasileiros derrotaram os indianos Ankur Bhattacharjee/Ayhika Mukherjee por 3 sets a 1 (6/11, 11/5, 11/9 e 12/10) e garantiram vaga na decisão do WTT Contender Buenos Aires, na Argentina.

Cabeças de chave número dois da competição, Hugo e Bruna enfrentarão na final os também indianos Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade. A partida está programada para este sábado (26), em horário ainda a ser divulgado.

Há um mês, na última etapa que competiram juntos, a parceria ficou com o vice-campeonato do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia - foi a primeira vez que a dupla, 14ª colocada do ranking mundial, subiu ao pódio no circuito internacional.

Até a semi, Hugo e Bruna já haviam vencido outras duas partidas. Na estreia, bateram, de virada, os indianos Manav Thakkar/Swastika Ghosh por 3 a 2 (4/11, 8/11, 11/8, 13/11 e 11/9). Depois, nas quartas, levaram a melhor no duelo brasileiro com Giulia Takahashi/Felipe Doti: 3 a 0 (11/6, 12/10 e 11/6).

Rodada tripla

Hugo ainda terá um compromisso pela chave individual nesta sexta. O carioca de 29 anos enfrentará o português Tiago Apolonia (99º), às 18h45, valendo uma vaga nas quartas de final.

Se avançar, o brasileiro terá pela frente no sábado o vencedor do confronto entre Liao Cheng-Ting (77º), de Taipei, e o indiano Harmeet Desai (79º).

Hugo chega a Buenos Aires com uma sequência de grandes resultados nas suas últimas quatro competições. Em abril, conquistou a Copa do Mundo. No mês seguinte, foi vice-campeão mundial. E, mais recentemente, em junho, conduziu sua ex-equipe, o Liebherr Ochsenhausen, ao título da Liga Alemã e ainda levou a taça do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia.