Herói do Atlético-MG, Everson fala em "colocar o trem no trilho" após classificação

Herói da classificação do Atlético-MG às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o goleiro Everson celebrou a vaga conquistada nesta quinta-feira (25), na Arena MRV, após vitória nos pênaltis diante do Atlético Bucaramanga. O camisa 22 defendeu duas cobranças e ainda converteu a última, que garantiu o time mineiro na próxima fase do torneio continental.

Após a partida, o goleiro alvinegro também comentou sobre o momento difícil vivido pelo clube fora das quatro linhas e o impacto disso no ambiente interno.

"Foi uma semana difícil por tudo que aconteceu no extracampo, tentamos nos blindar pra que isso não acontecesse. Sabíamos que se tomássemos um gol ficaria ainda mais complicado. Infelizmente sofremos um pouco mais do que deveríamos, mas com essa vitória esperamos colocar o trem no trilho", disse Everson à ESPN.

Everson destacou a preparação intensa do setor de goleiros e a importância do estudo dos adversários para brilhar na disputa por penalidades.

"Tudo é estudo, mas tem intuição do goleiro, hora que o adversário está na frente, é tudo momento. A gente conseguiu fazer bons estudos, consegui fazer duas defesas, estudo de nós goleiros ontem à noite, hoje à tarde, para que, se acontecesse, pudéssemos estar preparados", continuou.

Com o triunfo nos pênaltis por 3 a 1, após derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Atlético-MG garantiu vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, em que enfrentará o Godoy Cruz, da Argentina. O Galo volta aos gramados neste domingo (27), pela 17ª rodada do Brasileirão, para enfrentar o Flamengo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

O camisa 22 ainda fez questão de agradecer o apoio da torcida e projetou um segundo semestre mais positivo para o Galo. "A Massa nos incentiva, nos apoia e espero que siga assim nesse segundo semestre pra gente conquistar alguma coisa nessa temporada."