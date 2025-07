Hernan: Crespo teve papo com Luciano para fazê-lo jogar dentro da área

Hernán Crespo teve uma conversa com Luciano para fazê-lo jogar mais perto do gol no São Paulo, revelou o colunista André Hernan no De Primeira.

Luciano foi o nome das vitórias do Tricolor sobre o Juventude e no clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão, balançando a rede três vezes dentro da grande área.

Sobre o Luciano, tem um bastidor muito legal. O Crespo quando chega no São Paulo, o Luciano estava jogando mais atrás, armando o time, e o Crespo fala assim — Luciano, você é um jogador que faz gols, um goleador, um cara que dá assistência, eu preciso de você dentro da área.

O Luciano é um jogador que teve outras funções com outros treinador, mas o Crespo determinou e bateu o martelo -- comigo, você vai jogar dentro da área, de atacante, de segundo atacante, e você vai pisar na área para fazer gols.

André Hernan

Segundo o colunista, a fase artilheira de Luciano também se deve à avaliação de Crespo de como o jogador rende melhor.

É um entendimento do jogador com o treinador e a palavra final do treinador. Era muita crítica. Eu cheguei a perguntar no Zona Mista ao Zubeldía se ele tinha dificuldade de tirar o Luciano do jogo, quando ele não estava bem.

Todo treinador gosta de ter o Luciano, só que o Crespo chegou determinando que ele jogaria dentro da área. Fora da área, como 10, como armador, tem uma concorrência maior e não sei se vou escolher você nesse momento.

O Crespo determinou, o Luciano entendeu e a resposta foi muito boa.

André Hernan

