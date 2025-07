Guarani anuncia saída de João Victor para o futebol sul-coreano

O Guarani anunciou, nesta sexta-feira, o empréstimo do atacante João Victor ao Daejeon Citizen, da Coreia do Sul, até o final do ano. O jogador de 26 anos tem contrato com o Bugre até o final de 2026.

O Guarani Futebol Clube informa que o atacante João Victor foi emprestado ao Daejeon Citizen, da Coreia do Sul, com acordo firmado até o fim deste ano. O atleta tem contrato no Bugre até dezembro de 2026. pic.twitter.com/lWAPDKQTnZ ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) July 25, 2025

Vindo da Portuguesa, João Victor chegou ao Guarani em 2023, onde ficou até o início deste ano, antes de ser emprestado ao Tokushima Vortis, do Japão. No período, ele participou de 39 jogos, somando Brasileirão Série B - antes da queda do Bugre - e Campeonato Paulista, marcou três gols e contribuiu com duas assistências..

Nesta temporada, pelo futebol japonês, o atacante permaneceu por apenas cinco meses, com nove partidas disputadas e três gols marcados.

Carreira no Brasil

No futebol brasileiro, João Victor teve passagens por: Caldense, Ponte Preta, Ituano, Portuguesa e Guarani, onde teve seu auge na carreira.