Grêmio desembarca em São Paulo para enfrentar o Palmeiras; veja relacionados

No fim da tarde desta sexta-feira, a delegação do Grêmio desembarcou na cidade de São Paulo, onde a equipe irá duelar contra o Palmeiras, pela 17ª rodada do Brasileiro. A chegada na capital paulista encerra um dia cheio para os atletas gremistas, que, pela manhã, realizaram seu último treino antes do confronto.

GRÊMIO EM SÃO PAULO ?? Já estamos na capital paulista para o nosso próximo compromisso pelo #Brasileirão2025. Amanhã, é dia de duelo! ?? ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA pic.twitter.com/kAgCDyDub0 ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 25, 2025

Ainda em Porto Alegre, no CT Luiz Carvalho, os jogadores assistiram à vídeos do Verdão e, em seguida, fizeram atividades na academia. Logo depois, aqueceram no campo e, comandados por Mano Menezes, realizaram um treino tático.

O Tricolor Gaúcho divulgou a lista de atletas relacionados para o duelo (veja abaixo) e conta com desfalques. Villasanti, com uma indisposição estomacal, e André Henrique, com uma lesão na coxa esquerda, não viajaram. Além deles, Cristaldo, Monsalve e Lucas Esteves seguem fora da relação.

A equipe de Mano Menezes teve resultados ruins nos últimos jogos. O Grêmio foi eliminado da Sul-Americana na última quarta-feira e não vence pelo Brasileiro desde 1º de junho. Na 14ª colocação, com 17 pontos, o time precisa pontuar para se afastar do Z4.

O confronto diante do Palmeiras será neste sábado, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque.

Confira os relacionados pelo Grêmio para o duelo:

Goleiros: Gabriel Grando, Thiago Beltrame e Tiago Volpi;



Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann e Wagner Leonardo;



Laterais: Igor Serrote, João Lucas, Luan Cândido e Marlon;



Meio-campistas: Alex Santana, Camilo, Dodi, Edenilson, Riquelme e Ronald;



Atacantes: Alysson, Amuzu, Aravena, Braithwaite, Cristian Olivera, Jardiel e Pavon.