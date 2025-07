Gabriel Marretinha aponta Colby Covington como rival ideal para próxima luta no UFC

Depois de superar o experiente Stephen 'Wonderboy' Thompson e alcançar sua terceira vitória consecutiva no octógono mais famoso do mundo, o brasileiro Gabriel Bonfim vira sua mira para outro veterano da divisão dos meio-médios (77 kg) do UFC. Em entrevista ao site 'MMA Junkie', 'Marretinha' apontou o americano Colby Covington como seu alvo preferencial para um próximo combate no Ultimate.

O ex-campeão interino ate 77 kg do Ultimate vive momento oposto ao da jovem promessa do MMA brasileiro. Enquanto Marretinha está em franca ascensão na categoria, Covington - vindo de três derrotas nas últimas quatro lutas, as duas últimas de forma consecutiva - passa pela pior fase de sua carreira em termos de resultados e parece já dar sinais de decadência física e técnica.

"Eu gostaria de enfrentar Colby Covington. Uma luta contra um ex-campeão (interino) é um próximo passo adequado para a minha carreira depois de derrotar (Stephen) Thompson, que também tem um currículo muito impressionante. Esse é um confronto ótimo para mim, e eu acredito ser o que mais faz sentido para a minha carreira. Acima de tudo, eu ouvi de muitos fãs, online e pessoalmente, que disseram que essa é a luta que eles querem ver na sequência. Então, vamos nessa", declarou Bonfim.

Próximo passo: top 10

Com o triunfo sobre Wonderboy Thompson no UFC Nashville, no último dia 12 de julho, Gabriel Marretinha - que soma cinco vitórias e uma derrota no octógono do Ultimate - deu mais um passo rumo ao seu objetivo de se tornar campeão da organização, ao garantir uma vaga no ranking dos meio-médios. Agora, o próximo passo natural para o lutador brasileiro, especialmente caso consiga um novo triunfo sobre um rival renomado como Colby Covington, seria entrar no top 10 da lista e se aproximar ainda mais de um 'title shot'.

