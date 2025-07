Fundador da Chute Boxe aposta em Wanderlei Silva como favorito contra Vitor Belfort

A revanche entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort, marcada para o dia 27 de setembro, segue despertando expectativa entre fãs e nomes históricos do MMA. Um dos mais respeitados treinadores do cenário nacional, Rudimar Fedrigo, fundador da tradicional academia Chute Boxe, acredita que o ex-campeão do Pride sairá vitorioso no duelo de boxe que será realizado na segunda edição do Spaten Fight Night, em São Paulo.

Em entrevista ao podcast 'Mundo da Luta', Fedrigo relembrou momentos marcantes da trajetória do 'Cachorro Louco'. Ao comentar sobre o reencontro entre Silva e Belfort, o grão-mestre de muay thai foi direto, reto e sem surpresas ao apontar seu favorito.

"Acredito em uma vitória do Wanderlei pela vontade de fazer essa revanche. Ficou engasgado na carreira dele. Vou arriscar uma previsão: acho que ele vai nocautear com um golpe no corpo, não na cabeça. No segundo round, Wanderlei acerta um golpe no corpo. Tenho respeito pelo Vitor, é um grande atleta, o mais jovem a conquistar um título mundial. Mas o Wanderlei foi fabricado e produzido na nossa academia. Ele carrega essa motivação. Toda a Chute Boxe está torcendo por ele", declarou.

Revanche após 25 anos

A reedição do clássico brasileiro acontece mais de 25 anos após o primeiro confronto, realizado em 1998, também em São Paulo. Na ocasião, ainda sob as regras do MMA, Belfort levou a melhor com um nocaute técnico em apenas 44 segundos. Após o embate, ambos deixaram o UFC e migraram para o Pride, onde Wanderlei se consolidou como um dos maiores ídolos da organização japonesa.

Experiência acumulada

Agora, aos 49 e 48 anos, respectivamente, os dois veteranos - ambos integrantes do Hall da Fama do UFC - voltam a se enfrentar, desta vez no ringue e sob as regras do boxe. Será a estreia de Silva na modalidade, enquanto Belfort já soma duas vitórias expressivas: contra Evander Holyfield, em 2021, e Ronaldo Jacaré, em 2023.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok