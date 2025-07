Fortaleza x Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileiro

O Fortaleza terá pela frente o Red Bull Bragantino, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

POSIÇÕES NA TABELA



Fortaleza - 11 pontos em 14 jogos - 19º lugar



Bragantino - 27 pontos em 16 jogos - 4º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Magrão; Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pochettino, Lucas Sasha e Matheus Pereira; Marinho, Lucero e Breno Lopes



Técnico: Renato Paiva

Bragantino: Cleiton; Sant'Anna, Eduardo Santos, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha



Técnico: Fernando Seabra

ARBITRAGEM



Wagner Nascimento Magalhães será o árbitro do confronto. Carlos Henrique de Lima e Luiz Carlos de Franca irão ocupar as funções de auxiliares e Diego Pombo Lopez estará no comando do VAR.