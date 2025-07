Flamengo encaminha a venda de Wesley para a Roma

O Flamengo acertou os termos da transferência de Wesley para a Roma. O negócio foi fechado por 25 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões) e inclui outros cinco milhões (R$ 32 mi) em metas atingidas. A informação foi publicada por Fabrizio Romano.

O Rubro-Negro espera pelo desfecho das negociações com Emerson Royal para liberar a ida de Wesley à Itália. A tendência é que isso ocorra neste sábado.

Saúl apresentado para a Nação! Caiu bem demais o Manto Sagrado! ???#BemVindo pic.twitter.com/QeIOe94XzZ ? Flamengo (@Flamengo) July 25, 2025

Com 21 anos, Wesley é um pedido do técnico Gian Piero Gasperini, que chegou à equipe romana nesta temporada após anos de sucesso na Atalanta.

O garoto chegou ao Flamengo em 2021 e alternou entre o sub-20 e a equipe profissional até 2022. No ano seguinte, se firmou no time principal e se tornou um dos destaques do elenco.

Pelo clube carioca, Wesley acumula 136 partidas, com quatro gols e seis assistências. Além disso, também possuiu as conquistas do Campeonato Carioca, Supercopa e da Copa do Brasil em seu currículo.

Neste domingo, o Flamengo terá um clássico interestadual e enfrenta o Atlético-MG, pela 16ª rodada do Brasileirão. O duelo será às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.